"Локомотив" намерен избавиться от Ненахова - источник

Московский "Локомотив" намерен избавиться от футболиста Максима Ненахова в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, игрок не вписывается в игровые планы и схему главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова.

Максим Ненахов стал игроком "Локомотива" в начале июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб правый защитник провел 20 матчей и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал Sport Baza

