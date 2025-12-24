Матчи Скрыть

Агент Ненахова высказался о возможном уходе игрока из "Локо"

Агент футболиста "Локомотива" Максима Ненахова Александр Клюев высказался о слухах об уходе игрока из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"Это просто сумасшедший бред. Максим - основной игрок "Локомотива". Это бредятина и фейки. Хочется работать с нормальными, качественными, серьезными изданиями", - сказал Клюев "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист может покинуть "Локомотив" в ближайшее трансферное окно.

Максим Ненахов стал игроком "железнодорожников" с начала июля 2021 года. Всего за клуб правый защитник провел 132 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится