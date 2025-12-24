Экс-игрок "Спартака": Карседо готов возглавить клуб

"Хуан готов к такому вызову. Он отличный человек. Надеюсь, у него всё получится в "Спартаке", если представится такой шанс", - сказал Инсаурральде "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Спартака" одобрило кандидатуру Хуана Карседо на пост главного тренера клуба.
На данный момент испанский специалист возглавляет "Пафос". Под его руководством кипрский клуб в текущем сезоне провел 27 матчей, одержал 16 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.
Фото: Getty Images