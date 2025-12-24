Матчи Скрыть

Агент Джикии рассказал, почему игрок не перешел в "Динамо"

Агент футболиста "Антальяспора" Георгия Джикии Кахор Муминов рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры игрока в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Был интерес и от "Динамо", куда он сам не пошёл из уважения к "Спартаку", и от "Локомотива". Но рады, что всё получилось с Турцией", - сказал Муминов "Чемпионату".

Георгий Джикия выступает в составе "Антальяспора" с конца июля 2025 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 13 матчей и забил 2 гола.

Российский футболист играл за московский "Спартак" с 2017 по 2024 год. Всего за красно-белых игрок провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

