Ташуев признался, что входил в шорт-лист сборной Беларуси

Также он прокомментировал интерес к себе со стороны клубов чемпионата России.
По словам специалиста, контакты с представителями РПЛ действительно были, однако до конкретных шагов дело так и не дошло. Параллельно Ташуев оказался среди претендентов на вакантную должность главного тренера белорусской национальной команды.
- Разговоры с клубами РПЛ были, дальше них дело не дошло. Была такая ситуация, что я мог возглавить сборную Беларуси. По крайней мере, в шорт-листе я там стоял достаточно высоко, но определился Гончаренко, - передаёт слова Ташуева "Чемпионат".
Напомним, 4 декабря сборная Беларуси официально объявила о расставании с испанским специалистом Карлосом Алосом. Позднее в СМИ появилась информация, что основным кандидатом на вакантный пост является бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
Фото: ФК "Кубань"