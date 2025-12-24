По словам футболиста, класс игрока подтверждается всей его карьерой и отношением к работе внутри команды.
Дркушич отметил, что опыт выступлений Жерсона за ведущие клубы Европы и Бразилии говорит сам за себя, а его присутствие в составе усиливает игру "Зенита" в центре поля.
- Жерсон - очень сильный и качественный игрок. Это топ-игрок и настоящий мастер середины поля. Мне нравится, что такой футболист играет с нами в одной команде.
Я не слышал никаких разговоров о том, что он может уйти. Могу сказать лишь то, что вижу сам: он выкладывается на каждой тренировке, старается на 100% и хочет выигрывать каждый матч, - передаёт слова Дркушича "Советский спорт".
Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года из "Фламенго". Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Контракт бразильского полузащитника с петербургским клубом рассчитан до конца сезона-2029/2030.
"Это мастер середины поля": игрок "Зенита" - о Жерсоне
Защитник "Зенита" Ваня Дркушич поделился мнением об уровне и профессиональных качествах бразильского полузащитника петербургского клуба Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"