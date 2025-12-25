Пономарев: пусть Дивеев идёт болтаться в "Зенит" и потеряется там совсем

"Пусть Дивеев идёт болтаться в "Зенит" и потеряется там совсем. Он просто не прав, если соглашается на такое дело. Мы уже слышали истории про его зарплату в ЦСКА. Пускай уходит… В Питере он будет больше получать. Но помяните моё слово, переход в "Зенит" не пойдёт ему на пользу.
По итогам этого обмена ЦСКА будет в более выигрышном положении. Нам очень нужен хороший нападающий. Гонду для этого подходит. Вместе с Глебовым это будет хорошее сочетание", - цитирует Пономарева "Советский Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев перейдет в "Зенит", а петербуржцы отдадут красно-синим форварда Лусиано Гонду с доплатой. Сообщалось, что оба футболиста согласны на обмен и сделка должна состояться в зимнее трансферное окно.
Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года - центральный защитник провел за "армейцев" во всех турнирах 203 матча и записал на свой счет 20 забитых мячей и 5 голевых передач. На счету футболиста 19 матчей в составе сборной России.
Лусиано Гонду перешел в петербургский "Зенит" летом 2024 года. Аргентинец принял участие в 51 матче в составе петербуржцев во всех турнирах и отметился 13+3 баллами по системе "гол+пас". В текущем сезоне нападающий не смог отметиться результативными действиями в рамках чемпионата России.
Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход защитника ЦСКА Игоря Дивеева в "Зенит".
