Украинец возглавил рейтинг худших трансферов в истории АПЛ

На первой строчке списка оказался украинский полузащитник Михаил Мудрик, перешедший в "Челси" из "Шахтёра" за 70 млн евро в сезоне-2022/2023.
Авторы материала включили в первую восьмёрку и другие дорогостоящие трансферы, которые не оправдали ожиданий. Среди них - Антони (переход из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед" за 95 млн евро), Николя Пепе (из "Лилля" в "Арсенал" за 80 млн евро), Ромелу Лукаку (из "Интера" в "Челси" за 113 млн евро) и Джейдон Санчо (из "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед" за 85 млн евро).
В декабре 2024 года вокруг Мудрика разгорелся скандал: в его допинг-пробе выявили мельдоний, из-за чего футболист был дисквалифицирован.
ESPN составил антирейтинг самых неудачных приобретений в истории английской Премьер-лиги.
