Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 0 0 0
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
БарсЗавершен

Украинец возглавил рейтинг худших трансферов в истории АПЛ

ESPN составил антирейтинг самых неудачных приобретений в истории английской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Челси"
На первой строчке списка оказался украинский полузащитник Михаил Мудрик, перешедший в "Челси" из "Шахтёра" за 70 млн евро в сезоне-2022/2023.

Авторы материала включили в первую восьмёрку и другие дорогостоящие трансферы, которые не оправдали ожиданий. Среди них - Антони (переход из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед" за 95 млн евро), Николя Пепе (из "Лилля" в "Арсенал" за 80 млн евро), Ромелу Лукаку (из "Интера" в "Челси" за 113 млн евро) и Джейдон Санчо (из "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед" за 85 млн евро).

В декабре 2024 года вокруг Мудрика разгорелся скандал: в его допинг-пробе выявили мельдоний, из-за чего футболист был дисквалифицирован.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится