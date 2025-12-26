Матчи Скрыть

Экс-форвард ЦСКА считает, что Соболев может заиграть в "Акроне"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о перспективах форварда "Зенита" Александра Соболева и не исключил, что нападающему стоит задуматься о смене клуба.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Масалитина, если у футболиста не складывается игра в нынешней команде, логичным шагом может стать переход туда, где он сможет регулярно выходить на поле и приносить результат.

- Соболев может уйти из "Зенита". Командам первой шестерке он не нужен, но каждой команде ниже пригодится. Почему бы не "Акрон"? Неизвестно, что будет с Дзюбой. Когда его нет на поле, то игра ломается, а Соболев может помочь, - передаёт слова Масалитина "Советский спорт".

В текущем сезоне 28-летний Соболев принял участие в 23 матчах за "Зенит" во всех турнирах. На его счету пять забитых мячей и две результативные передачи.

"Зенит" имеет в своем активе 39 баллов и идёт вторым в чемпионате России, отставая от "Краснодара" на одно очко. РПЛ возобновится в конце февраля 2026 года.

