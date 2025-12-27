"Он не должен играть в футбол": Пономарёв назвал худшего защитника РПЛ

Эксперт отметил, что больше всего негативных эмоций у него вызвала игра Касереса - игрока столичного "Динамо". По словам Пономарёва, защитник регулярно допускает грубые ошибки, которые напрямую сказываются на результатах команды. Также экс-игрок армейцев вспомнил и другого футболиста - Срджана Бабича из "Спартака".
- Худший защитник года – Касерес. Он меня абсолютно разочаровал. Он не должен играть в футбол. Раньше для меня таким был Бабич из "Спартака", он просто неграмотный. Они оба играют с колоссальными ошибками, - цитирует Пономарёва "Советский спорт".
"Динамо" в этом сезоне РПЛ набрало 21 балл и идёт на десятой строчке в таблице. "Спартак" с 29 очками располагается на шестой строчке. Лидером чемпионата России является "Краснодар", у которого 40 очков.
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился резкой оценкой игры отдельных защитников в РПЛ и назвал футболиста, который, по его мнению, стал главным разочарованием сезона на своей позиции.
Фото: ФК "Динамо"