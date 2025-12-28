Масалитин: если бы Баринов хотел заработать, согласовал бы контракт с "Зенитом" или "Спартаком"

"Футбол — это бизнес в нынешнее время. Если бы Баринов хотел прямо уж хорошо заработать, то согласовал бы контракт с "Зенитом" или "Спартаком", там ему точно больше могут заплатить, чем в ЦСКА.Наверное, он по каким-то причинам обиделся на руководство "Локомотива" и уже на словах договорился с ЦСКА", — приводит слова Масалитина "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов не планирует продлевать контракт с "Локомотивом" и может перейти в ЦСКА в зимнее или летнее трансферное окно. Действующий контракт капитана железнодорожников с клубом рассчитано до конца текущего сезона. 29-летний полузащитник является воспитанником академии красно-зеленых и выступает за основную команду с 2015 ода. За все время в "Локомотиве" он провел 274 матча.
Команда Михаила Галактионова ушла на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В активе "Локомотива" 37 очков после 18-ти туров чемпионата России.
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный переход полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в армейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"