Гурцкая оценил последствия возможного второго места "Зенита"

По его оценке, петербургский клуб рискует второй год подряд финишировать на второй строчке турнирной таблицы. Гурцкая также порассуждал о том, к каким последствиям может привести возможная неудача сине-бело-голубых в борьбе за золото.
- Если оступятся на одно-два очка, то никаких – к их сожалению. Но думаю, что в этом будут обвинены Соболев, Жерсон и магнитные бури. Но до тренера руки не дойдут, - цитирует Гурцкая "РБ Спорт".
Напомним, действующим чемпионом России является "Краснодар", который впервые в своей истории завоевал золотые медали. Команда Мурада Мусаева уверенно проводит и текущий сезон - после 18 туров "быки" продолжают возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги.
Российский чемпионат возобновится после зимней паузы 27 февраля.
Фото: ФК "Зенит"