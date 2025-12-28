Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
СассуолоЗавершен

Гурцкая оценил последствия возможного второго места "Зенита"

Агент Тимур Гурцкая поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ и высказал мнение о перспективах "Зенита" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
По его оценке, петербургский клуб рискует второй год подряд финишировать на второй строчке турнирной таблицы. Гурцкая также порассуждал о том, к каким последствиям может привести возможная неудача сине-бело-голубых в борьбе за золото.

- Если оступятся на одно-два очка, то никаких – к их сожалению. Но думаю, что в этом будут обвинены Соболев, Жерсон и магнитные бури. Но до тренера руки не дойдут, - цитирует Гурцкая "РБ Спорт".

Напомним, действующим чемпионом России является "Краснодар", который впервые в своей истории завоевал золотые медали. Команда Мурада Мусаева уверенно проводит и текущий сезон - после 18 туров "быки" продолжают возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги.

Российский чемпионат возобновится после зимней паузы 27 февраля.

