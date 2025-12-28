Матчи Скрыть

Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ТоттенхэмЗавершен

Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
СассуолоЗавершен

Масалитин не считает Мусаева лучшим тренером РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о тренерских итогах первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению эксперта, лидерство "Краснодара" в турнирной таблице само по себе не является достаточным основанием, чтобы называть наставника команды Мурада Мусаева лучшим тренером чемпионата.

- Лучший тренер? Я не скажу, что прямо Мусаев. Команда там на первом месте, там еще что-то. По мне, тренерские открытия, это Челестини и Талалаев, - цитирует Масалитина "Спорт день за днем".

Фабио Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года, незадолго до старта сезона, и уже в начале работы сумел привести команду к победе в Суперкубке России. После 18 туров РПЛ армейцы располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы.

Андрей Талалаев, в свою очередь, вернул "Балтику" в элиту российского футбола. Калининградский клуб завершил первую часть чемпионата на пятом месте.

"Краснодар" Мусаева имеет в активе 40 баллов и лидирует в таблице РПЛ.

