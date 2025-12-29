"Лучший игрок чемпионата для меня - это Андрей Мостовой. Мне нравится, как он играет и как понимает футбол. Он хорошо работает с мячом, играет технично. Конечно, в чемпионате есть и другие сильные футболисты, но для меня лучшим в России остается Мостовой", - сказал Данни Sport24.
Андрей Мостовой стал игроком петербургского "Зенита" в начале июля 2019 года. В текущем сезоне левый вингер провел за сине-бело-голубых 24 матча, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.
На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 18-ти матчах.
Экс-игрок "Зенита" Данни назвал лучшего футболиста РПЛ в 2025 году
Бывший игрок "Зенита" Данни назвал лучшего футболиста РПЛ в 2025 году.
Фото: ФК "Зенит"