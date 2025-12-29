Футболист "Зенита" не верит в возвращение российских клубов в еврокубки в 2026 году

Футболист признался, что не разделяет оптимистичных ожиданий по поводу возможного допуска уже в 2026 году.
- Думаю, нет, - сказал Мостовой на ютуб-канале "Зенита".
Напомним, российские клубы и национальные сборные остаются отстранёнными от международных соревнований с 2022 года.
Андрей Мостовой выступает за "Зенит" с 2019 года. На его счету 198 матчей, 42 забитых мяча и 21 результативная передача. Контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2027 года.
Фото: ФК "Зенит"