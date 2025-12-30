29 декабря, стало известно, что Вадим Евсеев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо".
"Игроков "Черноморца" в "Динамо" я переманивать не собираюсь. Такими делами не занимаюсь", — сказал Евсеев.
Ранее российский специалист возглавлял "Черноморец". Под его руководством в текущем сезоне команда провела 15 матчей, одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Вадим Евсеев: Игроков "Черноморца" в "Динамо" я переманивать не буду
Фото: ФК "Черноморец" Новороссийск