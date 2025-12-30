Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Вадим Евсеев: Игроков "Черноморца" в "Динамо" я переманивать не буду

Главный тренер "Динамо" Мх Вадим Евсеев в беседе с Rusfootball.info заявил, что не будет переманивать в свой новый клуб игроков "Черноморца".
Фото: ФК "Черноморец" Новороссийск
29 декабря, стало известно, что Вадим Евсеев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо".

"Игроков "Черноморца" в "Динамо" я переманивать не собираюсь. Такими делами не занимаюсь", — сказал Евсеев.

Ранее российский специалист возглавлял "Черноморец". Под его руководством в текущем сезоне команда провела 15 матчей, одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

