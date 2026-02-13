Черчесов дал совет тренерам, как управляться с Дзюбой

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал, как ему удалось найти общий язык с нападающим Артемом Дзюбой.

Фото: ФК "Акрон"





"У нас с Дзюбой долгая история — уже в 18 лет он играл у меня в "Спартаке".



Его воспринимают как шутника, балагура, но на самом деле Артем — очень глубокий парень.

Тренеру нужно понять его, принять, нацелить… и отойти в сторону. И вот тогда ты получишь настоящего Дзюбу. Мне тоже потребовалось время, чтобы дойти до этого", — сказал Черчесов в беседе с



С 2024 года Артем Дзюба выступает за "Акрон". В составе тольяттинской команды он на данный момент провел 40 матчей, забил 15 мячей и отдал 11 результативных передач, включая 16 игр, 5 голов и 4 ассиста в первой части сезона 2025/2026.



