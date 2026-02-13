Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Черчесов дал совет тренерам, как управляться с Дзюбой

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал, как ему удалось найти общий язык с нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Станислава Саламовича, Дзюба только на первый взгляд кажется балагуром, а на самом деле является глубоким человеком.

"У нас с Дзюбой долгая история — уже в 18 лет он играл у меня в "Спартаке".

Его воспринимают как шутника, балагура, но на самом деле Артем — очень глубокий парень.

Тренеру нужно понять его, принять, нацелить… и отойти в сторону. И вот тогда ты получишь настоящего Дзюбу. Мне тоже потребовалось время, чтобы дойти до этого", — сказал Черчесов в беседе с "Чемпионатом".

С 2024 года Артем Дзюба выступает за "Акрон". В составе тольяттинской команды он на данный момент провел 40 матчей, забил 15 мячей и отдал 11 результативных передач, включая 16 игр, 5 голов и 4 ассиста в первой части сезона 2025/2026.

Контракт Дзюбы с "Акроном" рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится