Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Булыкин: не стоит списывать ЦСКА – они могут бросить вызов "Краснодару" и "Зениту"

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне.
Фото: РИА Новости
"Сейчас рано говорить, кто станет чемпионом в этом сезоне. Есть два очевидных фаворита – "Краснодар" и "Зенит". Учитывая трансферную политику команды Семака зимой, видно, что они хотят вернуть себе золото. Но я бы не списывал со счетов ЦСКА, армейцы вполне могут бросить вызов "Краснодару" и "Зениту". Интрига будет до самого конца", - сказал Булыкин.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набрав 40 очков. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 39 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (37 очков).

