"Сейчас рано говорить, кто станет чемпионом в этом сезоне. Есть два очевидных фаворита – "Краснодар" и "Зенит". Учитывая трансферную политику команды Семака зимой, видно, что они хотят вернуть себе золото. Но я бы не списывал со счетов ЦСКА, армейцы вполне могут бросить вызов "Краснодару" и "Зениту". Интрига будет до самого конца", - сказал Булыкин.
На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набрав 40 очков. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 39 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (37 очков).
Булыкин: не стоит списывать ЦСКА – они могут бросить вызов "Краснодару" и "Зениту"
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне.
Фото: РИА Новости