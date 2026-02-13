Кирьяков оценил зимнюю трансферную кампанию ЦСКА

"ЦСКА почувствовал, что может играть на высоком уровне и бороться за медали. Там поняли, что нынешним составом вряд ли можно поддержать этот уровень, поэтому нужны были изменения.
ЦСКА провел хорошую трансферную кампанию. Команда усилилась и теперь будет бороться за медали", — приводит слова Кирьякова "Чемпионат".
Этой зимой московский ЦСКА подписал защитника Матеуса Рейса ("Спортинг", свободный агент), полузащитников Дмитрия Баринова ("Локомотив", 2 млн евро) и Данилу Козлова ("Краснодар", 1,65 млн евро), а также нападающих Максима Воронова ("Урал", 2 млн евро) и Лусиано Гонду ("Зенит", свободный агент).
Покинули команду защитники Игорь Дивеев ("Зенит", 2 млн евро) и Илья Агапов ("Уфа", аренда), полузащитники Родриго Вильягра ("Интернасьонал", аренда, 350 тыс. евро), Лионель Верде ("Унион" Санта-Фе, возвращение из аренды) и Глеб Пополитов ("Чайка", аренда), а также нападающие Алеррандро ("Интернасьонал", аренда, 420 тыс. евро), Адольфо Гайч ("Эстудиантес", свободный агент) и Артем Шуманский ("Крылья Советов", аренда).
По итогам первой части сезона 2025/2026 ЦСКА с 36 очками располагается на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.