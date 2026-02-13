Осинькин высказался о необходимости усиления "Сочи"

"Я хотел бы, чтобы к нам пришли новички, потому что ненормальная ситуация, когда при мне только в двух матчах из всех у нас был профильный нападающий.
В остальное время мы пытались туда встроить Михаила Игнатова или совсем молодого футболиста. Внутри клуба есть диалог и понимание, какие позиции мы можем усилить и какие у нас есть возможности", — приводит слова Осинькина "Матч ТВ".
На данный момент "Сочи" не сделал ни одного зимнего приобретения, если не считать футболистов, вернувшихся из аренды в других клубах.
Покинули сочинский коллектив вратари Максим Рудаков ("Оренбург", свободный агент) и Иван Ломаев (свободный агент), защитники Набиль Абердин ("Аль-Джазира", аренда), Олег Кожемякин ("СКА-Хабаровск", аренда) и Соломон Агбалака (свободный агент), а также нападающий Роман Пасевич ("Сокол", аренда).
После первой части сезона 2025/2026 "Сочи" с 9 очками располагается на последнем, 16 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.