Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Осинькин высказался о необходимости усиления "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин заявил, что команде нужно подписать новых футболистов в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Сочи"
По словам специалиста, в клубе есть понимание, какие позиции требуют наибольшего усиления.

"Я хотел бы, чтобы к нам пришли новички, потому что ненормальная ситуация, когда при мне только в двух матчах из всех у нас был профильный нападающий.

В остальное время мы пытались туда встроить Михаила Игнатова или совсем молодого футболиста. Внутри клуба есть диалог и понимание, какие позиции мы можем усилить и какие у нас есть возможности", — приводит слова Осинькина "Матч ТВ".

На данный момент "Сочи" не сделал ни одного зимнего приобретения, если не считать футболистов, вернувшихся из аренды в других клубах.
Покинули сочинский коллектив вратари Максим Рудаков ("Оренбург", свободный агент) и Иван Ломаев (свободный агент), защитники Набиль Абердин ("Аль-Джазира", аренда), Олег Кожемякин ("СКА-Хабаровск", аренда) и Соломон Агбалака (свободный агент), а также нападающий Роман Пасевич ("Сокол", аренда).

После первой части сезона 2025/2026 "Сочи" с 9 очками располагается на последнем, 16 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

