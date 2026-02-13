Осинькин высказался о необходимости усиления "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин заявил, что команде нужно подписать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

Фото: ФК "Сочи"

"Я хотел бы, чтобы к нам пришли новички, потому что ненормальная ситуация, когда при мне только в двух матчах из всех у нас был профильный нападающий.