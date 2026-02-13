Погребняк выделил плюсы в переходе Дурана в "Зенит"

"Футболист, выступавший в АПЛ, усилит чемпионат России.
Знаю, что у него непростой характер, но он взят в аренду, так что оставшиеся матчи до конца сезона проведет без скандальных сцен негатива.
Дуран добавит "Зениту" креатива и будет забивать. Для Соболева это будет дополнительная конкуренция, пусть доказывает", — передает слова Погребняка Metaratings.
Джон Дуран перешел в "Зенит" из "Аль-Насра" на правах аренды за 2,75 млн евро до конца сезона 2025/2026. Metaratings сообщает, что еще 1,25 млн евро "Зенит" заплатит саудовскому клубу в качестве бонусов. В контракт колумбийца с питерским клубом включена опция выкупа.
Первую часть текущего сезона Джон провел в аренде в турецком "Фенербахче" (21 матч, 5 забитых мячей, 3 голевые передачи).