Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Погребняк выделил плюсы в переходе Дурана в "Зенит"

Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк прокомментировал переход в команду колумбийского форварда Джона Дурана.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Погребняка, от Дурана не стоит ждать скандалов, несмотря на то что этот футболист славится непростым характером и попаданием в провокационные ситуации.

"Футболист, выступавший в АПЛ, усилит чемпионат России.

Знаю, что у него непростой характер, но он взят в аренду, так что оставшиеся матчи до конца сезона проведет без скандальных сцен негатива.

Дуран добавит "Зениту" креатива и будет забивать. Для Соболева это будет дополнительная конкуренция, пусть доказывает", — передает слова Погребняка Metaratings.

Джон Дуран перешел в "Зенит" из "Аль-Насра" на правах аренды за 2,75 млн евро до конца сезона 2025/2026. Metaratings сообщает, что еще 1,25 млн евро "Зенит" заплатит саудовскому клубу в качестве бонусов. В контракт колумбийца с питерским клубом включена опция выкупа.

Первую часть текущего сезона Джон провел в аренде в турецком "Фенербахче" (21 матч, 5 забитых мячей, 3 голевые передачи).

