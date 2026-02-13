Черчесов – о конфликте с Денисовым: назову это рабочим моментом

"Эмоции были излишни. Думаю, для нас обоих эта история — полезный опыт. Тем более Денисов теперь тоже тренер и, наверное, чуть-чуть по-другому будет на вещи смотреть. Он реально умный парень, поверьте. Разберётся в новой профессии.
Надеюсь, и наш — вы говорите, конфликт, а я назову это рабочим моментом — Игорь со временем переосмыслит", — приводит слова Черчесова "Чемпионат".
Конфликт между Черчесовым и Денисовым произошел весной 2015 года. На тот момент специалист тренировал московское "Динамо", а Игорь Денисов выступал в составе команды. Игрок несколько раз высказывал свои претензии Черчесову, в последствии он был отстранен от тренировок с первым составом бело-голубых. Черчесов позднее покинул "Динамо".
В августе 2025 года Черчесов был назначен на пост главного тренера "Ахмата". После 18-ти туров РПЛ его команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.