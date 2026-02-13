Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Черчесов – о конфликте с Денисовым: назову это рабочим моментом

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с бывшим российским футболистом Игорем Денисовым.
Фото: ФК "Ахмат"
Черчесов назвал разногласие с Денисовым рабочим моментом.

"Эмоции были излишни. Думаю, для нас обоих эта история — полезный опыт. Тем более Денисов теперь тоже тренер и, наверное, чуть-чуть по-другому будет на вещи смотреть. Он реально умный парень, поверьте. Разберётся в новой профессии.

Надеюсь, и наш — вы говорите, конфликт, а я назову это рабочим моментом — Игорь со временем переосмыслит", — приводит слова Черчесова "Чемпионат".


Конфликт между Черчесовым и Денисовым произошел весной 2015 года. На тот момент специалист тренировал московское "Динамо", а Игорь Денисов выступал в составе команды. Игрок несколько раз высказывал свои претензии Черчесову, в последствии он был отстранен от тренировок с первым составом бело-голубых. Черчесов позднее покинул "Динамо".

В августе 2025 года Черчесов был назначен на пост главного тренера "Ахмата". После 18-ти туров РПЛ его команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.

