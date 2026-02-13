Матчи Скрыть

В "Динамо" рассказали, как клубу удалось продлить контракт с Бабаевым

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин ответил на вопрос, как команде удалось продлить контракт с нападающим Ульви Бабаевым.
Фото: ФК "Динамо"
Степашин признался, что для удержания игрока лично общался с отцом Бабаева и его агентом.

"Дело техники. В том числе и ваш покорный слуга подключился. Я с отцом поговорил, очень долго, и с ним, да и даже с агентом...

Я вообще с агентами не общаюсь, но первый раз пришлось сделать именно так.
Правда, он получил небольшую травму, Баринов ему нанес зачем-то, грубовато играл. Но талантливый мальчик. Он сам везде говорит, что "Динамо" — это его команда. Дай бог", — приводит слова Степашина "КП Спорт".

"Динамо" продлило трудовое соглашение с 21-летним игроком в январе. Новый контракт Бабаева с клубом рассчитан до конца сезона-2028/29. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий может пополнить состав "Спартака".

Ульви Бабаев играет за бело-голубых с 2014 года. За основной состав команды он вышел на поле в 16-ти встречах, в которых записал на свой счет 5 голов. В минувшем сезоне нападающий в аренде выступал за самарские "Крылья Советов".

