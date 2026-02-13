Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

"Спартак" отправил защитника в аренду

В заявке московского "Спартака" стало на одного центрального защитника меньше.
Фото: ФК "Спартак"
Воспитанник "Чертаново" Егор Гузиев был отправлен в аренду в футбольный клуб "Чайка", выступающий в Первой лиге. Об этом сообщает официальный сайт "Спартака".

Гузиев перешел в "Спартак-2" в феврале 2024 года на правах свободного агента. Он провел 28 матчей без результативных действий за вторую команду красно-белых (2024–2025), а также 2 игры без голов и ассистов за дубль "Спартака" (2024).

В основном составе московского клуба Егор дебютировал в августе 2024 года. В данный момент на его счету — 6 матчей за "Спартак" без результативных действий. Контракт Гузиева с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2029 года, а его аренда в "Чайку" — до конца сезона 2025/2026.

