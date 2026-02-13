Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

УЕФА выплатил РФС более € 9 млн в прошлом сезоне

Стала известна сумма, которую УЕФА выплатил Российскому Футбольному Союзу в качестве солидарных выплат за сезон-2024/25.
Фото: ТАСС
По данным финансового отчета, предоставленного на официальном сайте УЕФА, организация перечисилила РФС 9,474 миллиона евро в качестве солидарных выплат за минувший сезон. В эту сумму входит единовременная выплата по программе HatTrick VI, направленная для инвестиций в футбольную инфраструктуру – 2,5 миллиона евро. Также РФС получил 2,75 миллиона евро за достижение успехов в HatTrick VI. Еще 4,224 миллиона выделены российским клубам, не принимающим участия в общих этапах трёх европейских клубных турнирах УЕФА.

Напомним, российские футбольные команды и национальная сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 20222 года.

