По данным финансового отчета, предоставленного на официальном сайте УЕФА, организация перечисилила РФС 9,474 миллиона евро в качестве солидарных выплат за минувший сезон. В эту сумму входит единовременная выплата по программе HatTrick VI, направленная для инвестиций в футбольную инфраструктуру – 2,5 миллиона евро. Также РФС получил 2,75 миллиона евро за достижение успехов в HatTrick VI. Еще 4,224 миллиона выделены российским клубам, не принимающим участия в общих этапах трёх европейских клубных турнирах УЕФА.
Напомним, российские футбольные команды и национальная сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 20222 года.
УЕФА выплатил РФС более € 9 млн в прошлом сезоне
Стала известна сумма, которую УЕФА выплатил Российскому Футбольному Союзу в качестве солидарных выплат за сезон-2024/25.
Фото: ТАСС