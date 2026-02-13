Гришин объяснил, почему не считает уход Козлова потерей для "Краснодара"

"Козлов — не потеря для "Краснодара". Он не играл там полтора года, только выходил на замену и забил два гола.
Это нехорошая статистика для игрока группы атаки. "Краснодар" все сделал правильно. Отдали игроков, разгрузили ведомость и сейчас спокойно будут продолжать сезон", — отметил Гришин в беседе с "Чемпионатом".
Данила Козлов перешел в ЦСКА за 1,65 млн евро и подписал с московским клубом контракт до 30 июня 2029 года. В первой части сезона 2025/2026 Козлов принял участие в матче Суперкубка России, провел 10 игр без результативных действий в Премьер-Лиге, а также отыграл 8 встреч, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи в Кубке России.