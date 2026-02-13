Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Гришин объяснил, почему не считает уход Козлова потерей для "Краснодара"

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал переход в команду полузащитника Данилы Козлова из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Гришина, нельзя сказать, что Козлов полноценно играл за краснодарскую команду.

"Козлов — не потеря для "Краснодара". Он не играл там полтора года, только выходил на замену и забил два гола.

Это нехорошая статистика для игрока группы атаки. "Краснодар" все сделал правильно. Отдали игроков, разгрузили ведомость и сейчас спокойно будут продолжать сезон", — отметил Гришин в беседе с "Чемпионатом".

Данила Козлов перешел в ЦСКА за 1,65 млн евро и подписал с московским клубом контракт до 30 июня 2029 года. В первой части сезона 2025/2026 Козлов принял участие в матче Суперкубка России, провел 10 игр без результативных действий в Премьер-Лиге, а также отыграл 8 встреч, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи в Кубке России.

