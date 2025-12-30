- Семак позвал Соболева. Но он пока не тянет. Представляете, он играет за "Зенит" хуже, чем играл за "Спартак"! К сожалению, у него не получается, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Напомним, Александр Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" в 2024 году. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
В текущем сезоне российский нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи.
Орлов: Соболев играет за "Зенит" хуже, чем играл за "Спартак"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"