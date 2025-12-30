Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Орлов: Соболев играет за "Зенит" хуже, чем играл за "Спартак"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
- Семак позвал Соболева. Но он пока не тянет. Представляете, он играет за "Зенит" хуже, чем играл за "Спартак"! К сожалению, у него не получается, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Напомним, Александр Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" в 2024 году. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В текущем сезоне российский нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи.

