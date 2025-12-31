Форвард отметил, что по части статистики год стал для него одним из худших.
"Подводя личный итог 2025 года, спасибо, что было мало травм. Но в плане статистики — это, конечно, один из худших моих годов. Но ничего страшного, я в любой ситуации благодарен, правильные выводы помогут мне в будущем", — сказал Мусаев в беседе с "Чемпионатом".
В первой части сезона 2025/2026 Тамерлан провел 25 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. ЦСКА после 18 туров с 36 очками занимает 4-ю строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Форвард ЦСКА Мусаев назвал 2025 год одним из худших в карьере
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев оценил свои выступления в 2025 году.
Фото: ПФК ЦСКА