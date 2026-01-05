Мамаев назвал лучшего футболиста РПЛ 2025 года

По словам Мамаева, лидер "быков" на протяжении всего года демонстрировал стабильно высокий уровень и сыграл ключевую роль в чемпионском успехе клуба.
- Лучший игрок 2025 года - Эдуард Сперцян. Здесь не может быть никаких сомнений. Он привёл "Краснодар" к чемпионству, на протяжении всего года показывал потрясающий уровень. Он сильно выделяется на фоне остальных уже далеко не первый сезон, - цитирует Мамаева Sport24.
В этом сезоне 25-летний футболист провёл в чемпионате России 18 матчей, забил восемь голов и оформил 13 ассистов на партнёров. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, а трансферная стоимость Сперцяна оценивается в 25 миллионов евро.
"Краснодар" имеет в своем активе 40 баллов и идёт первым в РПЛ, опережая идущий следом "Зенит" на одно очко.
Фото: ФК "Краснодар"