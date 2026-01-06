По мнению экс-футболиста, для положительной оценки Карседо важно не только добиться результата, но и выстроить узнаваемый стиль игры, соответствующий традициям "красно-белых".
- Чтобы рисунок игры спартаковский появился. И к этому рисунку, конечно, надо добиваться результата положительного. В РПЛ финишировать где-то в пятёрке и в Кубке побороться за победу, - цитирует Граната "Спорт день за днём".
Напомним, Карседо возглавил "Спартак" 5 января. До перехода в московский клуб испанец работал в "Пафосе", с которым выиграл чемпионат и Кубок Кипра. "Спартак" находился без главного тренера с ноября.
В этом сезона московская команда набрала 29 баллов и располагается на шестой строчке в таблице. В рамках 19-го тура чемпионата России "красно-белые" сыграют против "Сочи", встреча пройдёт 1 марта.
Гранат рассказал, что должен сделать Карседо в "Спартаке"
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост наставника "Спартака".
Фото: РФС