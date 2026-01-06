Экс-игрок "Ростова" Логашов назвал Карпина тренером номер один

Валерий Георгиевич тренировал "Ростов" с 2017-го по 2021-й, а также с 2022-го по 2025-й, Логашов выступал за команду в сезоне 2013/2014, а также с 2018 по 2020 год.
"Георгиевич — классный мужик. У всех людей разное мнение насчет него, но для меня он номер один в тренерском, ментальном плане. Я попал к нему в 26 лет, уже думал, что не способен прибавить, все умею и чувствую себя сформировавшимся футболистом. Придя к Карпину, открыл в себе новые возможности.
Мне нравилось в Карпине, что он очень хорошо относился к молодым футболистам. Водил за руку, показывал, куда должна смотреть голова, куда двигаться нога. Все досконально объяснял и показывал. Если честно, было очень сложно не понять то, что он объясняет", — сказал Логашов в беседе с "Матч ТВ".
В активе Арсения Логашова — 59 матчей, 2 забитых мяча и одна результативная передача за "Ростов". В составе ростовчан футболист выиграл Кубок России (2013/2014).
Под руководством Валерия Карпина "Ростов" провел 229 официальных матчей, в которых одержал 97 побед, 53 раза сыграл вничью и потерпел 79 поражений.
Фото: ФК "Ростов"