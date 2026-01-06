О подписании контракта со специалистом московский клуб объявил в понедельник, 5 января.
"Наверняка кандидатура Карседо была проанализирована руководителями "Спартака", аргументы спортивного директора Кахигао их устроили, и он главным тренером. Он уже работал в "Спартаке" когда-то, был помощником Эмери, значит, немного знает "Спартак", в последнее время у него были успехи в чемпионате Кипра. Дальше только время покажет, правильный это выбор или нет. Оценивать Карседо мы должны будем по результатам "Спартака" на дистанции.
Беспокоит, что в прессе сразу была запущена кампания против Карседо, и она развернулась еще до его назначения. Такое ощущение, что работают по одной и той же методичке, как в случае с предыдущими иностранными наставниками "Спартака". Да дайте человеку поработать хотя бы до конца чемпионата! Потом будет межсезонье, летнее трансферное окно, да и зимой уже могут произойти изменения. Оценивать его будем по выстраиваемой игре, по работе, по результатам, а не заранее.
Хочется пожелать удачи Карседо, чтобы "Спартак" заиграл при нем, чтобы был какой-то положительный результат", — отметил Селин в беседе с "Евро-Футбол.Ру".
Хуан Карлос Карседо тренировал "Пафос" с июля 2023-го по январь 2026 года. Под его руководством команда выиграла Кубок (2023/2024) и чемпионат Кипра (2024/2025). Контракт испанца со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2028 года.
Селин считает, что судить о Карседо в "Спартаке" нужно по завершении сезона
Бывший футболист "Кубани" Алексей Селин прокомментировал назначение испанца Хуана Карлоса Карседо главным тренером "Спартака".
Фото: Getty Images