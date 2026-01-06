Экс-игрок "Ростова" Логашов признался, что не до конца доволен своей карьерой

Бывший защитник "Ростова" Арсений Логашов рассказал, почему не может быть полностью доволен тем, как сложилась его карьера в футболе.

Фото: ФК "Локомотив"





"Я не совсем доволен своей карьерой. Благодарен тому, что произошло, но, если бы в определенных моментах вел себя по?другому, сменил бы отношение к футболу, то играл бы дольше и лучше.



Долгое время я относился к футболу непрофессионально: были гулянки, пьянки и прочее. Не каждые выходные, конечно, но после побед регулярно. Сейчас вижу, что молодые ребята таким не занимаются, ходят в зал, следят за собой. Я до самого конца карьеры не ходил в зал, только в 2014 году, когда травма была", — сказал Логашов в беседе с



Последним профессиональным клубом Арсения Логашова была краснодарская " С 2022 года Логашов выступает в Медийной футбольной лиге. В 6-м сезоне Медиалиги он играл за "Тандем"."Я не совсем доволен своей карьерой. Благодарен тому, что произошло, но, если бы в определенных моментах вел себя по?другому, сменил бы отношение к футболу, то играл бы дольше и лучше.Долгое время я относился к футболу непрофессионально: были гулянки, пьянки и прочее. Не каждые выходные, конечно, но после побед регулярно. Сейчас вижу, что молодые ребята таким не занимаются, ходят в зал, следят за собой. Я до самого конца карьеры не ходил в зал, только в 2014 году, когда травма была", — сказал Логашов в беседе с "Матч ТВ" Последним профессиональным клубом Арсения Логашова была краснодарская " Кубань " (2021; 2 матча, 0 результативных действий). Логашов является двукратным победителем Кубка России (2013/2014 — с "Ростовом"; 2014/2015 — с " Локомотивом ").