В 2025 году Рахмоналиев защищал цвета "Сабаха" на правах аренды (36 матчей, 3 забитых мяча, 6 результативных передач).
В "Рубин" Умарали перешел из узбекистанского "Бунедкора" в январе 2023 года. В составе казанской команды хавбек провел 27 матчей, в которых записал на свой счет 2 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает Рахмоналиева в 800 тыс. евро.
"Рубин" объявил о переходе Рахмоналиева в "Сабах"
Полузащитник казанского "Рубина" Умарали Рахмоналиев на постоянной основе перешел в азербайджанский "Сабах".
Фото: ФК "Рубин"