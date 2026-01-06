"Рубин" объявил о переходе Рахмоналиева в "Сабах"

Полузащитник казанского "Рубина" Умарали Рахмоналиев на постоянной основе перешел в азербайджанский "Сабах".
Фото: ФК "Рубин"
В 2025 году Рахмоналиев защищал цвета "Сабаха" на правах аренды (36 матчей, 3 забитых мяча, 6 результативных передач).

В "Рубин" Умарали перешел из узбекистанского "Бунедкора" в январе 2023 года. В составе казанской команды хавбек провел 27 матчей, в которых записал на свой счет 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Рахмоналиева в 800 тыс. евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится