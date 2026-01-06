Логашов признался, что был удивлен уходу Карпина из "Динамо"

Карпин возглавил московскую команду перед стартом сезона 2025/2026, а 17 ноября 2025 года подал в отставку.
"Было очень неожиданно, что он сам ушел. Еще больше удивления вызвало то, что у него там не получилось. Какой кредит доверия был у него в "Ростове", как к нему относились болельщики и руководство. Там готовы были ждать результата сколько угодно. В "Динамо", видимо, такого отношения к себе он не испытал. Возможно, он не чувствовал подобного отношения, и это стало причиной ухода", — передает слова Логашова "Матч ТВ".
Под руководством Валерия Карпина "Динамо" провело 22 официальных матча, в которых одержало 8 побед, 5 раз сыграло вничью и потерпело 9 поражений.
Валерий Георгиевич сосредоточился на работе в сборной России, исполняющим обязанности главного тренера динамовцев назначили Ролана Гусева, в декабре его утвердили в должности без приставки "и.о." минимум до конца сезона 2025/2026.
Бывший футболист "Ростова" Арсений Логашов рассказал, как отреагировал на уход экс-наставника ростовчан Валерия Карпина с поста главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва