В "Панатинаикосе" отреагировали на слухи об интересе к Гарсии

"Спартак" предложил "Панатинаикосу" купить Ливая Гарсию? Нет, это неправда", - сказал Коцолис Odds.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ливай Гарсия может перейти в греческий клуб.
Футболист выступает в составе "Спартака" с начала февраля 2025 года. В текущем сезоне нападающий провел за красно-белых 18 матчей, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
Фото: ФК "Спартак"