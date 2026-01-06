Тарханов назвал лучшего игрока "Спартака" в 2025 году

"Лучший игрок 2025 года в "Спартаке" - Барко. Он выделяется в составе - мобильный, техничный, с пониманием игры. Но "Спартак" не станет другим, если он вдруг уйдёт. От одного футболиста ничего не зависит, игра должна быть командной", - сказал Тарханов "Советскому спорту".
Эсекьель Барко является игроком "Спартака" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 21 матч, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с аргентинским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 14 миллионов евро.
Бывший тренер "Спартака" Александр Тарханов назвал лучшего игрока клуба в 2025 году.
