Гладилин ответил, может ли Денисов уйти из "Спартака" зимой

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о Данииле Денисове.
Фото: ФК "Спартак"
"Если Денисов уйдёт, то это будет рабочая ситуация. Его могут купить, ведь это ещё молодой парень, перспектива большая. Не станет удивлением, если Денисов уйдёт зимой", - сказал Гладилин "Советскому спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист может продлить контракт с московским клубом.

Даниил Денисов выступает в составе "Спартака" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне правый защитник провел за красно-белых 25 матчей и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с 23-летним игроком действует до конца июня 2026 года.

