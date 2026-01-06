"Не каждый поедет в Россию": Лепёхин оценил шансы "Зенита" найти замену Нино

- Тут важно отметить, что не каждый поедет в Россию. Хотелось бы кого-то приобрести, но выбирать приходится из тех, кто готов поехать к нам, а это уже значительно меньше футболистов, - цитирует Лепёхина "Спорт день за днём".
Ранее в СМИ была информация, что Нино активно интересуются бразильские клубы, а также две команды из чемпионата Италии. Отмечалось, что петербургский клуб требует за своего игрока порядка 12 млн евро.
В турнирной таблице РПЛ "Зенит" занимает второе место, имея в активе 39 очков. Первый официальный матч после зимней паузы команда из Санкт-Петербурга проведёт дома против "Балтики" - встреча запланирована на конец февраля.
Бывший футболист "Зенита" Константин Лепёхин высказался о сложностях, с которыми команда может столкнуться на трансферном рынке при поиске замены защитнику Нино.
Фото: ФК "Зенит"