Гасилин - о Митрюшкине: у него в карьере должен был быть минимум лондонский "Арсенал"

Гасилин напомнил, что Митрюшкин считался одним из самых талантливых игроков своего поколения и ещё в 2013 году был признан лучшим футболистом юношеского чемпионата Европы. При этом, по его словам, развитию карьеры вратаря серьёзно помешали травмы, однако даже после всех трудностей он сумел доказать свой высокий уровень.
- Трудная судьба у человека. 2 раза травмировал "кресты". В "Сьоне" был капитаном, во второй Бундеслиге оказался. Сейчас показывает, что он один из сильнейших вратарей. У него в карьере должен был быть минимум лондонский "Арсенал", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".
С 2024 года Антон Митрюшкин выступает за московский "Локомотив", куда перешёл на правах свободного агента после ухода из "Химок". В текущем сезоне голкипер провёл 17 матчей, в четырёх из которых сохранил ворота в неприкосновенности, пропустив в общей сложности 21 мяч.
"Локомотив" в этом сезоне набрал 37 баллов и входит в тройку лидеров чемпионата России.
Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин высказался о карьере вратаря Антона Митрюшкина, с которым вместе выступал за юношескую сборную России.
Фото: ФК "Локомотив"