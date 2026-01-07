— Дзюба всегда же поддерживал молодых в команде?
— Да. Дзюба вообще красавчик! Но справедливости ради стоит сказать, что среди игроков не было людей, которые прямо нападали бы на тебя. Хотя понятно, когда в "Зените" играли Быстров, Аршавин, Широков, Керж, они немножко могли подтравливать, но это тоже закаляло и повлияло на что-то, - цитирует Гасилина "Матч ТВ".
Артем Дзюба выступал за петербургский "Зенит" с 2015 по 2022 год. На его счету 249 матчей в составе петербуржцев, 108 забитых мячей и 70 результативных передач. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. На данный момент нападающий выступает за тольяттинский "Акрон".
Алексей Гасилин был игроком сине-бело-голубых с 2013 по 2016 год, также он выступал за "Амкар", "Томь", "Волгарь", петербургскую "Звезду", "Ленинградец" и вторую команду немецкого "Шальке".
Гасилин: Дзюба всегда поддерживал молодых в "Зените"
Фото: ФК "Зенит"