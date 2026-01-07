"Я думаю, что "Зенит" всё-таки сидит на пятках и нагонит "Краснодар". Не исключаю, что может дойти даже до "Золотого матча" за чемпионство, как это уже бывало в истории", - сказал Кавазашвили "Советскому спорту".
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 18-ти матчах. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 39 баллами в своем активе.
Кавазашвили: "Зенит" нагонит "Краснодар"
Бывший игрок сборной СССР высказался о ситуации в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ