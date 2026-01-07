Кавазашвили: "Зенит" нагонит "Краснодар"

Бывший игрок сборной СССР высказался о ситуации в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ
"Я думаю, что "Зенит" всё-таки сидит на пятках и нагонит "Краснодар". Не исключаю, что может дойти даже до "Золотого матча" за чемпионство, как это уже бывало в истории", - сказал Кавазашвили "Советскому спорту".

На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 18-ти матчах. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 39 баллами в своем активе.

