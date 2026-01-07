Агент Барбоза рассказал, почему "Севилья" хочет перехода Бонгонда

Агент Пауло Барбоза высказался о возможном переходе Тео Бонгонда в "Севилью".
Фото: ФК "Спартак"
"Севилья" хочет перехода Бонгонда, потому что тренер его очень хорошо знает и рассчитывает, что он может играть гораздо лучше. Тем более, что в "Севилье" есть для него место. Там может быть он сможет показать тот уровень, на котором он играл раньше", - сказал Барбоза "Спорт День за Днем".

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист может покинуть клуб бесплатно.

Тео Бонгонда выступает в составе "Спартака" с начала июля 2023 года. В текущем сезоне правый вингер провел за красно-белых 5 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

