Агент Баринова прокомментировал слухи об интересе АЕКа к игроку

"Мне ничего об этом неизвестно. К нам никто не обращался", - сказал Кузьмичев Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер АЕКа Марко Николич заинтересован в трансфере футболиста.
Всего за клуб Дмитрий Баринов провел за клуб 274 матча, забил 13 голов и отдал 27 результативных передач. Трансферная стоимость российского опорного полузащитника по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Агент игрока "Локомотива" Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе футболиста в АЕК.
Фото: Global Look Press