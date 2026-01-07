Агент Баринова прокомментировал слухи об интересе АЕКа к игроку

Агент игрока "Локомотива" Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе футболиста в АЕК.
"Мне ничего об этом неизвестно. К нам никто не обращался", - сказал Кузьмичев Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер АЕКа Марко Николич заинтересован в трансфере футболиста.

Всего за клуб Дмитрий Баринов провел за клуб 274 матча, забил 13 голов и отдал 27 результативных передач. Трансферная стоимость российского опорного полузащитника по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

