Полузащитник "Пари НН" заинтересовал клубы из Китая - источник

Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга может продолжить карьеру за пределами России в ближайшее трансферное окно.



Фото: "Пари НН"

По информации журналиста Ивана Карпова в его телеграм-канале, игрок находится в сфере интересов клубов китайской Суперлиги. При этом конкретные команды не называются, однако уточняется, что вариант с "Шанхай Шеньхуа", который возглавляет Леонид Слуцкий, не рассматривается.



Футболист выступает за нижегородский клуб и в текущем сезоне провёл 15 матчей, не отметившись результативными действиями. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 800 тысяч евро.