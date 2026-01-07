Зобнин оказался среди пострадавших от отправления в Сочи - источник

Как сообщает телеграм-канал "SHOT", инцидент произошёл в гостиничном комплексе "Лоо-арена", где Зобнин находился на учебно-тренировочных сборах вместе с командой своей футбольной академии и сыном. Всего на базе размещались около 50 человек. В результате проблемы со здоровьем возникли не только у детей, но и у взрослых.
Ранее появлялась информация о массовом отравлении юных спортсменов в одном из сочинских отелей. По факту произошедшего проверку начала местная прокуратура.
Роман Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года.
