Агент Сильянова прояснил будущее игрока в "Локомотиве"

Агент защитника "Локомотива" Александра Сильянова Владимир Кузьмичёв прокомментировал ситуацию вокруг будущего футболиста, отметив, что вопрос возможного трансфера сейчас не стоит на повестке дня.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам представителя игрока, ни сам Сильянов, ни московский клуб не рассматривают вариант расставания в зимнее трансферное окно.

- На данный момент ситуация с будущим Саши спокойная: конкретного интереса от других клубов к нему нет. Может ли он покинуть "Локомотив" зимой? Чисто гипотетически - да. Но в настоящий момент ни клуб, ни сам игрок не планируют расставание, - цитирует агента игрока "РБ Спорт".

Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2029 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 7 млн евро.

"Железнодорожники" с 37 очками занимают третье место в чемпионате России. Лидирует в РПЛ "Краснодар" с 40 баллами в активе.

