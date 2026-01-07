Смородская - о тренере "Спартака": его работа на Кипре - просто курам на смех

Смородская отметила, что у испанского специалиста отсутствует опыт работы на высоком уровне, а его достижения в чемпионате Кипра не могут служить достаточным аргументом для назначения в клуб с амбициями.
- "Спартак" сделал неправильный выбор. Карседо не имеет никакого опыта работы в большом клубе. Его работа в чемпионате Кипра - просто курам на смех, - цитирует Смородскую "Матч ТВ".
Испанец был назначен в московскую команду в понедельник. Контракт специалиста рассчитан до лета 2028 года. Ранее он возглавлял кипрский "Пафос".
"Спартак" с 29 баллами в активе идёт на шестой строчке в чемпионате России.
