У двукратного обладателя "Золотого мяча" диагностировали рак

У бывшего нападающего сборной Англии Кевина Кигана выявлено онкологическое заболевание.

Фото: ФК "Ньюкасл"

Об этом сообщает пресс-служба "Ньюкасла". 74-летний экс-футболист был госпитализирован после затянувшихся проблем с желудком. В ходе обследования врачи диагностировали рак, и в ближайшее время Кигану предстоит курс лечения.



Киган является двукратным обладателем "Золотого мяча" - он получал награду в 1978 и 1979 годах. Его игровая карьера длилась с 1968 по 1985 год. За это время он выступал за "Ливерпуль", "Ньюкасл", "Саутгемптон" и ряд других клубов.



После завершения игровой карьеры Киган работал тренером.