Экс-защитник "Спартака" признался, что удивлён выбором клуба в пользу Карседо

"Опыт у Карседо есть. Он привел "Пафос" к чемпионству, поэтому этот факт заслуживает внимания. Удивлен ли я? Да, это вопрос к руководству. Непонятно, чего хочет клуб, приглашая иностранного тренера, который не добился серьезных результатов, - цитирует Ковтуна "РБ Спорт".
Напомним, в начале недели московский клуб объявил о заключении контракта с Карседо сроком на два с половиной года. Последним клубом испанца был "Пафос", с которым он участвовал в Лиге чемпионов.
Первую часть сезона Российской премьер-лиги "Спартак" завершил на шестом месте. После 18 туров в активе московского клуба 29 очков.
Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун прокомментировал назначение Хуана Карседо главным тренером московской команды, отметив опыт испанского специалиста, но при этом не скрыв своего удивления решением клуба.
Фото: Getty Images